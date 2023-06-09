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9 июня, 17:38

12 детей отравились в лагерях города Верхняя Пышма в Свердловской области

В трёх городских лагерях Верхней Пышмы Свердловской области отравились 12 детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состояния здоровья детей, посещающих городские лагеря детской школы искусств, школы № 33, спортивной школы", — сказано в сообщении ведомства.

По имеющейся информации, 12 учеников обратились в городскую больницу за медицинской помощью, жалуясь на рвоту и температуру. Питанием детей занимались на базе столовой 33-й школы Верхней Пышмы, организатор питания — бюджетное учреждение "Комбинат детского питания".

"Сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы продукции столовой, а также смывы с поверхностей в пищеблоке", уточнили в пресс-службе.

Число жертв отравления "Мистером Сидром" возросло до 31

Число жертв отравления "Мистером Сидром" возросло до 31

Также ранее стали известны новые данные об отравившихся сидром в Самарской области. Количество погибших от суррогатной продукции в регионе достигло 10.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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