Жительница Братска рассказала, как с мужем и сыном чуть не умерла после шаурмы
Одна из отравившихся шаурмой в Братске Иркутской области рассказала, что оказалась в больнице вместе с мужем и 13-летним сыном после того, как вся семья поела в кафе "Шаурму хочу". С Надеждой Щербаковой побеседовал SHOT.
Отравившаяся шаурмой в Братске рассказала, что попала в больницу с мужем и сыном. Видео © T.me / SHOT
"Приобрели три шаурмы: две с курицей и одну микс — курица-свинина. На следующий день почувствовали себя плохо, у всех была одна и та же симптоматика: высокая температура, понос, тошнота, ломота в теле, головная боль, нас госпитализировали", — поделилась Надежда.
Владельцы заведения вину отрицают. Они рассказали, что их дети тоже чем-то отравились, хотя шаурму не ели уже четыре дня. "50–60% людей в больнице лежат. Они что, все шаурму ели?" — возмутился один из собственников кафе.
Оказалось также, что на месте нынешней закусочной раньше находился Doner kebab и в 2019 году там тоже произошло массовое отравление шаурмой, пострадало 43 человека. Тогда пациентам врачи поставили диагноз "дизентерия Зонне".
Напомним, 11 человек, в том числе пятеро детей, попали в больницу с отравлением после того, как съели шаурму в одном из кафе в Братске Иркутской области. Всего пострадавших оказалось более 35 человек, но госпитализация потребовалась не всем. Возбуждено уголовное дело.
T.me / SHOT