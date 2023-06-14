Жительница Братска рассказала, как с мужем и сыном чуть не умерла после шаурмы

Одна из отравившихся шаурмой в Братске Иркутской области рассказала, что оказалась в больнице вместе с мужем и 13-летним сыном после того, как вся семья поела в кафе "Шаурму хочу". С Надеждой Щербаковой побеседовал SHOT.

Отравившаяся шаурмой в Братске рассказала, что попала в больницу с мужем и сыном. Видео © T.me / SHOT

"Приобрели три шаурмы: две с курицей и одну микс — курица-свинина. На следующий день почувствовали себя плохо, у всех была одна и та же симптоматика: высокая температура, понос, тошнота, ломота в теле, головная боль, нас госпитализировали", — поделилась Надежда.

Владельцы заведения вину отрицают. Они рассказали, что их дети тоже чем-то отравились, хотя шаурму не ели уже четыре дня. "50–60% людей в больнице лежат. Они что, все шаурму ели?" — возмутился один из собственников кафе.

Оказалось также, что на месте нынешней закусочной раньше находился Doner kebab и в 2019 году там тоже произошло массовое отравление шаурмой, пострадало 43 человека. Тогда пациентам врачи поставили диагноз "дизентерия Зонне".