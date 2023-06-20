Число пострадавших после отравления шаурмой в Братске превысило 100 человек
Число пострадавших в результате массового отравления шаурмой в Братске превысило сотню человек. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что всем была оказана необходимая помощь. При этом тяжёлых случаев отравления, к счастью, нет. Семь пациентов уже выписаны.
Напомним, массовое отравление произошло в братском кафе "Шаурму хочу". Причиной вспышки острой кишечной инфекции стала сальмонелла. Ранее Лайф сообщал, что с жалобами к медикам обратились 62 человека. 29 человек были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Заведение уже закрыли, а владельца кафе задержали. Его отправили под домашний арест на два месяца на время предварительного следствия.
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