Число пострадавших после отравления шаурмой в Братске превысило 100 человек

Число пострадавших в результате массового отравления шаурмой в Братске превысило сотню человек. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему", — написал он в своём телеграм-канале.