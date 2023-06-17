Россиянам объяснили, какие последствия сулят из-за работы во время отпуска

Многие россияне остаются на связи с коллегами и решают рабочие вопросы во время выходных или отпуска. Но эта привычка опасна тем, что ведёт к выгоранию, рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева.

"Если мы включаемся в рабочие процессы во время отпуска, то мы и не трудимся, и не отдыхаем. Конечно, бывают экстренные ситуации, когда к человеку обращаются во время отпуска или в выходной день, но это должно происходить именно эпизодически, а не регулярно", — пояснила эксперт в интервью радио Sputnik.

Гогуева уточнила, что многие люди сами проверяют корпоративные чаты, получают миллионы сообщений и фактически всё время остаются в рабочем режиме, а потом удивляются выгоранию.

Психолог также перечислила признаки того, что у человека нарушен баланс между работой и отдыхом. Первый признак — чрезмерная раздражительность. Второй момент — человек не чувствует себя отдохнувшим, даже проспав до обеда. Ещё один критерий — человек начал опаздывать, появилась рассеянность.

Гогуева советует приучить себя чётко отделять работу от личной жизни. Важно научиться расставлять границы работы и отдыха. Например, взять за правило после восьми вечера не подходить к телефону. Или перед отпуском отключить уведомления в рабочих чатах. Чётких установок, как создать баланс работы и личной жизни, нет, надо ориентироваться на потребности организма, подытожила специалист.