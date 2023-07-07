"Инерция сна": Россиянам перечислили лучшие мелодии для будильника

Для будильника лучше всего подойдут произведения Петра Чайковского и Эдварда Грига. Об этом заявила психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

"Инерция сна — состояние, когда мы открыли глаза, но не полностью пробудились и осознали себя. Не можем понять, кто звонит и что говорит, потому что наш мозг ещё в состоянии торможения. Выбирайте более мелодичные композиции. Классику Чайковского, Грига, звуки природы", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, для будильника подойдут и современные песни: от эстрады до тяжёлого рока. Полина объяснила, что выбор мелодии влияет на состояние в течение первых часов после пробуждения. Приятные сигналы позволяют просыпаться естественно, а также дарят бодрость. Резкие же звуки нарушают мозговую деятельность и ведут к инерции сна.