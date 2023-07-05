Дебюсси, Маруани и джаз: Психолог перечислила музыкальные композиции, после которых вы точно уснёте

Если надо рано вставать, а заснуть никак не получается, поможет музыка — причём необязательно та, которая вам нравится. Справиться с бессонницей помогут классические композиции, например "Лунная соната" Людвига ван Бетховена, уверена доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. Она посоветовала выбирать медленную музыку без ударных партий и визжащих гитарных рифов.

"Расслабиться поможет или "вечная" классика: "Лунная соната" Бетховена, "Лунный свет" Дебюсси, "Маленькая ночная серенада" Моцарта, произведения Чайковского и Рахманинова. Или современная музыка: джаз, "космические" композиции Жан-Мишеля Жарра или Дидье Маруани, trance vocal, звуки природы", — отметила Булгакова в беседе с NEWS.ru.

Музыкальный фон должен быть спокойным, иначе можно проснуться разбитым. При этом наушниками лучше не пользоваться — звуки, которые проникают "прямо в мозг", не способствуют засыпанию, подчеркнула эксперт. А за час до отхода ко сну важно отложить гаджеты, выключить ноутбук и занавесить окна. Специалист также посоветовала практиковать медитации и расслабляться под музыку или в тишине — тогда наутро вы будете бодрым и наполненным энергией.