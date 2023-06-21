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21 июня, 10:33

Нутрициолог объяснила, как недосып вызывает тягу к сладкому

Нутрициолог Гусакова: Для похудения во сне нужно спать в период с 00:00 до 02:00

Сон и похудение тесно связаны. Ученые установили: регулярный недосып провоцирует набор лишнего веса и ожирение, мешая похудеть. Об этом Лайфу рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Во сне гипофиз выделяет гормон роста — соматотропин, объяснила врач. Этот гормон повышает метаболизм и влияет на восстановление мышечной ткани после тренировки, усиливает жиросжигание и снижает отложения подкожного жира, а также помогает худеть во сне.

"Соматотропин выделяется в ночное время с 24.00 до 02.00. В этот период времени нужно спать", подчеркнула Вероника.

Нутрициолог добавила, что выработке гормона роста будут мешать простые углеводы в вечернее время. Сладкое будет провоцировать выброс инсулина, который мешает вырабатываться соматотропину. С этим связано правило "не есть после шести". Однако верным будет ориентироваться на время отхода ко сну и ужинать за 3–4 часа до отбоя.

Для активного жиросжигания на ужин рекомендуется употреблять постное белковое блюдо в сочетании с овощами, посоветовала Гусакова.

"Обратите внимание на самочувствие при недосыпе — организм требует дополнительных источников энергии, чаще всего из сладкого. Так работают гормоны", объяснила Вероника.

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Врач рассказала, что за чувство сытости и аппетит отвечают гормоны лептин и грелин. При дефиците сна выработка лептина снижается на 20% и возрастает чувство голода. Грелин влияет на аппетит и заставляет нас есть больше, если мы не выспались.

"При недостатке сна снижается уровень серотонина — гормона, который отвечает за хорошее настроение, память, бодрость и пищевое поведение. Этот гормон синтезируется во сне. Поэтому при недосыпе вы чувствуете себя разбитыми, а для поднятия настроения хочется съесть конфету", объяснила Гусакова.

Соблюдать режим сна нужно постоянно, даже во время отпуска и выходных. Важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Продолжительность сна должна составлять минимум семь часов. Тогда гормоны станут помощниками в снижение веса, напомнила в заключение нутрициолог.

Работа в офисе иногда не позволяет найти время на обед, поэтому приходится обходиться перекусами. Нутрициолог посоветовала пять простых продуктов, которые быстро и с пользой для здоровья позволят утолить чувство голода.

Обложка ©

freepik

Ольга Годуненко
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