Нутрициолог объяснила, как недосып вызывает тягу к сладкому

Сон и похудение тесно связаны. Ученые установили: регулярный недосып провоцирует набор лишнего веса и ожирение, мешая похудеть. Об этом Лайфу рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Во сне гипофиз выделяет гормон роста — соматотропин, объяснила врач. Этот гормон повышает метаболизм и влияет на восстановление мышечной ткани после тренировки, усиливает жиросжигание и снижает отложения подкожного жира, а также помогает худеть во сне.

"Соматотропин выделяется в ночное время с 24.00 до 02.00. В этот период времени нужно спать", — подчеркнула Вероника.

Нутрициолог добавила, что выработке гормона роста будут мешать простые углеводы в вечернее время. Сладкое будет провоцировать выброс инсулина, который мешает вырабатываться соматотропину. С этим связано правило "не есть после шести". Однако верным будет ориентироваться на время отхода ко сну и ужинать за 3–4 часа до отбоя.

Для активного жиросжигания на ужин рекомендуется употреблять постное белковое блюдо в сочетании с овощами, посоветовала Гусакова.

"Обратите внимание на самочувствие при недосыпе — организм требует дополнительных источников энергии, чаще всего из сладкого. Так работают гормоны", — объяснила Вероника.

Врач рассказала, что за чувство сытости и аппетит отвечают гормоны лептин и грелин. При дефиците сна выработка лептина снижается на 20% и возрастает чувство голода. Грелин влияет на аппетит и заставляет нас есть больше, если мы не выспались.

"При недостатке сна снижается уровень серотонина — гормона, который отвечает за хорошее настроение, память, бодрость и пищевое поведение. Этот гормон синтезируется во сне. Поэтому при недосыпе вы чувствуете себя разбитыми, а для поднятия настроения хочется съесть конфету", — объяснила Гусакова.

Соблюдать режим сна нужно постоянно, даже во время отпуска и выходных. Важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Продолжительность сна должна составлять минимум семь часов. Тогда гормоны станут помощниками в снижение веса, напомнила в заключение нутрициолог.