Нутрициолог раскрыла 5 простых рецептов для здорового перекуса в офисе

В офисе не всегда хватает времени на полноценный обед, поэтому на работу приходится брать перекус. Лайф узнал у нутрициолога сервиса "Пакет" от X5 Елены Свиридовой, какие продукты подойдут для быстрого утоления голода без отрыва от дел.

"Комбинируйте разные продукты, которые обеспечивают организм питательными веществами и энергией. Естественно, они должны быть вкусными, чтобы вы получали удовольствие от приёма пищи. Для перекуса не подходят снеки, булочки, печенье и шоколад — пустые углеводы приводят к скачку сахара в крови и дают лишь кратковременное насыщение", — отметила она.

В списке полезностей лидирует авокадо с кунжутом. Это отличный источник здоровых жиров, клетчатки и витаминов. Попробуйте разрезать его половинку на тонкие ломтики, посыпать их кунжутом и семечками, поджаренными на сухой сковороде, посоветовала эксперт. Последние нужны не только для вкуса, но и для обогащения организма кальцием, железом и магнием.

На втором месте — греческий йогурт с ягодами и орехами. Именно в нём вдвое больше белка, но меньше углеводов и калорий, чем в обычном. Также он богат пробиотиками, которые способствуют здоровому пищеварению. В йогурт можно добавить клубнику, чернику или малину, измельчённый миндаль, кешью, кедровые и грецкие орехи. Совет для сладкоежек — влейте туда немного мёда или кленового сиропа.

Третьими идут хрустящие овощные чипсы. Вот только не следует покупать их в магазине, лучше приготовить самому. Просто нарежьте кусочками свежие овощи, такие как батат, свёкла, морковь или тыква. Положите их на противень, сбрызните небольшим количеством оливкового масла и запекайте до хрустящей текстуры. В готовом продукте сохранятся витамины, минералы, клетчатка.

На четвёртой строчке — киноа с авокадо и креветками. Отварите или запеките крупу в соответствии с инструкцией на упаковке. Ломтики авокадо добавят здоровые жиры и кремовую текстуру, обжаренные креветки — дополнительный белок и вкус.

Пятыми идут овощные роллы. Возьмите листы нори — источник витаминов, минералов и антиоксидантов — или рисовую бумагу. Заверните в них овощные слайсы: морковь, огурец, авокадо. Добавьте немного лёгкой соевой заправки для придания вкуса.