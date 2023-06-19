Диетолог посоветовала пить "лунное молоко" для борьбы с бессонницей

"Лунное молоко" помогает людям, страдающим бессонницей. В России наиболее популярен вариант напитка, состоящий из тёплого молока, мёда, корицы либо ромашки. Само по себе тёплое молоко обладает успокаивающим эффектом, поэтому его употребление на ночь помогает быстрее заснуть, отметила член сообщества "Диетологи России" и Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

"Основой напитка является тёплое молоко. Его белковая составляющая действительно способна вызвать ощущение, что мы расслабляемся и успокаиваемся. Белок перед сном хорош ещё и тем, что он активно участвует в процессах регенерации, которые запускаются в организме ночью", — указала специалист в интервью радио Sputnik.

По её словам, растительное молоко тоже можно использовать, но не любое. Так, банановое не подойдёт из-за большого количества сахара. Рисовое молоко делается из простого белого риса с низким содержанием клетчатки и тоже воспринимается организмом как набор простых углеводов. В ореховом молоке есть большое количество жиров, которые очень долго перерабатываются и ночью могут создавать дополнительную нагрузку на печень и желчный пузырь, добавила нутрициолог.

Что касается мёда, то его в "лунном молоке" должно быть не более одной чайной ложки. Кроме того, Матыскина заметила, что для усиления успокаивающего эффекта в молоко можно положить разные специи, пряности и травы. К примеру, мяту, ромашку или экстракт лаванды. А вот людям с диабетом не стоит употреблять такой напиток. Также он не подойдёт тем, кто сидит на диете или имеет аллергию на мёд. Врач подчеркнула, что остальные могут пить "лунное молоко" два-три раза в неделю.