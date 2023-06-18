Врач назвала две страны, где самые полезные завтраки

Российский и турецкий традиционные завтраки являются самыми полезными и здоровыми. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала нутрициолог и основатель клиники Доктора Зубаревой Наталья Зубарева.

Специалист отметила, что английский завтрак, состоящий не из овсянки на воде, а из яичницы с ветчиной и тостами, "к пользе для здоровья не имеет никакого отношения". Это просто комбо, чтобы получить массу лишних калорий и вредных жиров, добавила эксперт. При этом американский утренний приём пищи, состоящий, как правило, из панкейков, тостов и хлопьев с молоком, также не является сбалансированным, как и французский вариант из кофе и круассана или багета.

Кроме того, Зубарева раскритиковала традицию жителей Швейцарии есть по утрам мюсли с йогуртом, так как эти продукты богаты сахаром и сахарозаменителями. Как считает нутрициолог, самыми полезными являются российский и турецкий завтраки. Последний обычно включает в себя домашнюю выпечку и сыр, овощи, варёные яйца, колбасу, маслины, джем, мёд, кофе или чай. Турецкий завтрак разнообразный, сытный и почти здоровый, если правильно расставить акценты и не налегать на колбасу и булки с маслом, подчеркнула специалист. Российский же вариант подразумевает кашу на воде с добавлением ягод, орехов или сухофруктов.

"Если хочется завтракать правильно, ориентируясь на кухни мира, предпочтение, конечно, лучше отдавать российскому и турецкому завтракам — они сбалансированы и полезны", — заключила Зубарева.