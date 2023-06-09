Диетолог посоветовал на завтрак добавлять в кашу ягоды

Для многих людей завтрак является главной трапезой — он запускает обменные процессы и снабжает энергией на весь день. Какие блюда идеально подойдут для первого приёма пищи, рассказал РИА "ФедералПресс" диетолог Андрей Бобровский.

"Если мы говорим про самый полезный завтрак, то главное правило — он должен быть вкусным, сытным. И учитывать национальные, климатические, географические и ещё 257 особенностей", — сказал доктор.

Как и любой другой приём пищи, завтрак — дело индивидуальное, но больше всего для него подходят блюда из чего-то цельнозернового. Например, каши на воде или на молоке либо просто гарнир из крупы. От соусов и масла лучше отказаться — они могут сильно повлиять на калорийность блюда.

Чтобы не тратить много времени, еду можно сделать с вечера — для этого подойдёт картофель. Если оставить овощ в холодильнике на ночь и утром его съесть холодным, то крахмал в составе становится гораздо полезнее, заметил диетолог.

Для завтрака также подойдут кисломолочные продукты, и это, кстати, традиционная рекомендация от врачей. Неплохой вариант — фрукты или овощи, которые можно и даже нужно добавлять в каши. Порция станет в два раза объёмнее, а калорийность останется небольшой, заключил специалист.