Любителям ягод предложили заменить ими один из приёмов пищи

Здоровый человек может спокойно съедать около 400 граммов ягод в день и тем самым даже заменить один из приёмов пищи. Об этом рассказала РИАМО кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Селивёрстова.

По словам врача, порцией ягод можно заменить второй завтрак, но ни в коем случае не обед и не ужин.

"Это всегда должна быть первая половина дня. Можно съедать по 400 граммов в день — это потолок. Можно добавлять ко всем приёмам пищи по 150–200 граммов [ягод]. Если это десерт к ужину, то можно позволить себе съесть до десяти ягод", — уточнила доктор.

Если свежие плоды плохо перевариваются, их рекомендуется употреблять в виде варенья, джема, компота и морса. Также можно попробовать очищать ягоды от кожуры, советует гастроэнтеролог.