Обладателям проблемного ЖКТ посоветовали не налегать на кислые ягоды: будет больно

Гликемический индекс ягод по сравнению со многими фруктами очень низкий, поэтому их могут есть без риска для здоровья даже люди, страдающие диабетом. Почему ягоды можно смело считать лучшим перекусом, объяснила в беседе с РИАМО заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Селивёрстова.

Исследования подтверждают, что ягоды обладают антивозрастными и противораковыми свойствами. Продукт хорошо влияет на зрение, сердечно-сосудистую систему, кости, пищеварение, память и кровообращение.

"Доказано, что употребление черники положительно влияет на пациентов с метаболическим синдромом. Он возникает при повышенном уровне холестерина, триглицеридов и глюкозы в крови, артериальной гипертензии и абдоминальном ожирении — эти факторы увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа", — рассказала врач.

Суточная норма ягод для здорового человека — 400 граммов в день. Селивёрстова уточнила, что с особой осторожностью свежие плоды рекомендуется употреблять при гастрите, язве желудка и прочих заболеваниях ЖКТ.

"Особенно это касается кислых ягод, таких как смородина, черешня, крыжовник, клюква и т. д. Они могут вызывать раздражение и вздутие живота из-за содержащихся в них кислот, пектина в частности", — предостерегла гастроэнтеролог.

Беременным и кормящим матерям, а также детям тоже нельзя злоупотреблять ягодами: клубника и земляника являются сильными аллергенами.