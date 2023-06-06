Терапевт пояснила, кому лучше отказаться от абрикосов

Абрикосы укрепляют стенки сосудов, оказывают общеукрепляющее действие, а также являются антиоксидантом, однако некоторым эти полезные фрукты есть крайне нежелательно. Кому лучше от них отказаться, рассказала врач-терапевт "Инвитро-Урал" Марина Константинова.

"От абрикосов стоит отказаться при наличии аллергической реакции, а также при язвенной болезни, гастрите и воспалительных заболеваниях кишечника. Кроме того, нежелательно есть абрикосы при некоторых заболеваниях эндокринной системы (заболевания щитовидной железы, сахарный диабет), заболеваниях почек и сердца", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Специалист добавила, что о качестве абрикосов говорит их внешний вид. Так, у хорошего фрукта кожица должна иметь ровный цвет, однако допустимы красноватые или желтоватые участки. Плод должен быть упругим.

Константинова обратила внимание на то, что в косметологии и кулинарии широко используются абрикосовые косточки. При этом ядра могут иметь горьковатый вкус, который придаёт амигдалин — источник синильной кислоты — органический яд. По словам терапевта, при попадании в организм в большом количестве он вызывает отравление.

Косточки можно есть, но не больше трёх за раз. Они также содержат много полезных веществ и обладают противовоспалительным и противоопухолевым действием. Не следует употреблять косточки при обострении заболеваний ЖКТ, детям и беременным, заключила Константинова.