Россиянам объяснили, как выбрать клубнику без нитратов и не заработать аллергию

Начало лета — сезон клубники, ягоды не только с неповторимым вкусом, но и большим набором витаминов, высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов. Однако при выборе клубники есть свои тонкости, которые помогут не только не купить продукт с переизбытком нитратов, но и избежать аллергической реакции. Об этих тонкостях врач-педиатр детской клиники "МЕДСИ в Благовещенском переулке" Валерия Бондарь рассказала Лайфу.

В одной порции (150 г) примерно 50 ккал, что значительно ниже, чем в других ягодах и фруктах, сообщила врач. Всего лишь восемь-десять плодов клубники могут посоревноваться по содержанию витамина С с апельсином. Безусловно, клубнику можно есть каждый день, однако необходимо помнить, что именно разнообразный рацион — залог здорового питания. Эта ягода отлично сочетается с молочными и кисломолочными продуктами, её можно добавлять в кашу или йогурт.

"Клубника и цитрусовые относятся к псевдоаллергенам, реакция на них возникает только при чрезмерном употреблении. Истинная аллергия на клубнику бывает, но это очень редкое явление, и возникает она вне зависимости от количества съеденной ягоды. К псевдоаллергии следует относиться спокойно, а продукт можно попробовать повторно через некоторое время, даже если незначительная реакция была в прошлый приём", — объяснила Валерия.

Бондарь подчеркнула, что, покупая клубнику, нужно обязательно обращать внимание на её запах и цвет, а раннюю ягоду лучше употреблять в ограниченном количестве. Бледный цвет и отсутствие аромата могут быть косвенными признаками наличия в купленной клубнике нитратов. Но если помнить, что именно разнообразие питания — залог здоровья, и употреблять зараз не более одной порции (100–200 граммов), то и навредить себе будет невозможно. Также необходимо помнить, что покупать ягоду, которая лежит на прилавке более двух-трёх дней, не рекомендуется, так как клубника — скоропортящийся продукт, хранить её нужно в холодильнике. Перед употреблением ягоды обязательно нужно хорошо промыть.

"Ежедневная порция может быть любой, однако нужно помнить, что нельзя полностью заместить приём пищи клубникой. И также если ранее наблюдались псевдоаллергические реакции, то "безопасный" объём клубники каждый вычисляет сам. "Безопасная" порция клубники для всех — это примерно 150 граммов, горсть, которая поместится в двух ладонях", — добавила медик.