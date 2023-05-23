Не у дорог и в переходах: Россиянам объяснили, где купить полезную и вкусную клубнику

В России начинается сезон клубники, разные сорта которой скоро будут продавать повсеместно. Как выбрать действительно полезную ягоду без токсинов и химикатов, рассказала в беседе с "Москвой 24" нутрициолог Жанна Тиханычева.

Специалист предупредила, что идеальные формы и внешний "лоск" клубники могут говорить о том, что её выращивали с применением химикатов. Поэтому лучше отдать предпочтение мелким и тусклым ягодам. Их цвет должен быть насыщенным бордовым. Он присущ спелой клубнике, которая успела набрать все полезные элементы.

Нельзя покупать ягоды на стихийных рынках, организованных вдоль дорог, в переходах и других местах несанкционированной торговли. Качество такой продукции ничем не подтверждено. Кроме того, клубника способна впитывать токсины и диоксины из выхлопных газов. Употребление такой ягоды может вызвать тяжёлое отравление.

Чтобы уберечь себя от проблем со здоровьем, лучше всего приобретать клубнику в крытых павильонах и в официальных точках продаж, считает нутрициолог.