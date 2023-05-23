Не у дорог и в переходах: Россиянам объяснили, где купить полезную и вкусную клубнику
Нутрициолог Тиханычева: Полезную клубнику не встретишь у дорог и в переходах
В России начинается сезон клубники, разные сорта которой скоро будут продавать повсеместно. Как выбрать действительно полезную ягоду без токсинов и химикатов, рассказала в беседе с "Москвой 24" нутрициолог Жанна Тиханычева.
Специалист предупредила, что идеальные формы и внешний "лоск" клубники могут говорить о том, что её выращивали с применением химикатов. Поэтому лучше отдать предпочтение мелким и тусклым ягодам. Их цвет должен быть насыщенным бордовым. Он присущ спелой клубнике, которая успела набрать все полезные элементы.
Нельзя покупать ягоды на стихийных рынках, организованных вдоль дорог, в переходах и других местах несанкционированной торговли. Качество такой продукции ничем не подтверждено. Кроме того, клубника способна впитывать токсины и диоксины из выхлопных газов. Употребление такой ягоды может вызвать тяжёлое отравление.
Чтобы уберечь себя от проблем со здоровьем, лучше всего приобретать клубнику в крытых павильонах и в официальных точках продаж, считает нутрициолог.
Ранее Лайф писал о главной опасности, которую таит ранняя клубника. Нутрициолог Антонина Музыченко предупредила об избытке нитратов в таких ягодах. Клубника, которую вырастили за неделю, априори не может быть натуральной. Для такого быстрого роста используется масса удобрений.
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