Врач рассказала, сколько можно съесть клубники и черешни без вреда для талии

Несмотря на безусловную пользу сезонных ягод, в них большое количество простых углеводов, глюкозы и фруктозы, особенно в черешне. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Доктор объяснила, как сделать так, чтобы ягоды отдавали максимальную пользу, но без скачка глюкозы в крови и прибавки веса.

"Едим ягоды утром и днём, до 16 часов. И только как десерт — после основного приёма пищи, то есть после завтрака или обеда! Вечером от ягод, как сезонных фруктов, лучше отказаться, чтобы к ночи не повысить уровень инсулина", — написала Павлова в своём телеграм-канале.

По словам медика, правильная доза составляет 18–20 штук черешни, пять-шесть крупных ягод клубники в день. Всё, что больше, нарушает принцип правильного питания. Если же перерыв между основными приёмами пищи большой, а так хочется перекусить ягодами (например, в 11 или 16 часов), специалист советует добавлять белок — йогурт, творог или кусочек сыра.