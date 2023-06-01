Диетолог рассказала, как употребление бананов влияет на настроение

Бананы — это богатый источник не только пищевых волокон, но и ряда витаминов и микроэлементов. О малоизвестных преимуществах этого фрукта рассказала диетолог Марьяна Джутова.

"Аминокислота триптофан, присутствующая в бананах, регулирует уровень серотонина в организме. А этот нейромедиатор не зря называется гормоном счастья. При его недостаточном количестве человек плохо спит, ощущает пониженное настроение и может даже впасть в депрессию", — отметила специалист в беседе с "Газетой.ru".

Поэтому регулярное употребление бананов помогает снизить риски этих нежелательных последствий, добавила диетолог. Как указала Джутова, данный фрукт также содержит витамин B6, который помогает поддерживать здоровую нервную систему. Бананы являются естественным источником глюкозы, фруктозы и сахарозы, которые повышают уровень энергии. При этом жиров и холестерина в них нет. Поэтому бананы отлично подходят для начала дня или перекусов, в частности перед спортивной тренировкой.