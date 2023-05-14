Диетолог назвала продукты, которые идеально подойдут для ночного перекуса

Индейка и бананы входят в перечень продуктов, которые идеально подходят для ночного перекуса. Об этом рассказала "Мосленте" диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

"Ночью, безусловно, хочется чего-то вредного: сахара, пирожных, фастфуда. Однако эти продукты подарят только проблемы. Есть более здоровая альтернатива", — объяснила Гридина.

Она рассказала, что в порции нежирного мяса индейки содержится триптофан, положительно влияющий на сон и выработку мелатонина. Он содержится и в бананах: одного вполне достаточно, чтобы утолить голод. Также ночью, по мнению эксперта, не возбраняется съесть кусок скумбрии, лосося или тунца: в них содержится омега-3, что повышает серотонин, улучшающий качество сна.

Кроме того, Гридина посоветовала есть орехи и сыр, который можно употребить с порцией крекеров. Если выбор пал на йогурт, то он должен быть несладким и без добавок. При отсутствии противопоказаний в него можно положить мёд, усиливающий выработку мелатонина, заключила врач.