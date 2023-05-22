Бананы в России могут стать социально значимым продуктом

Бананы в России могут признать социально значимым продуктом. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на итоги совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Министерству поручили рассмотреть такую меру. Сейчас предложение прорабатывается в Роспотребнадзоре.

Кроме того, предлагается временно обнулить ставку таможенной пошлины на этот фрукт. Сейчас она составляет 4%, но не менее 0,015 евро за кг.