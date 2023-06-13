Диетолог рассказала, кому нельзя есть бутерброды с маслом
Диетолог Соломатина призвала не есть хлеб с маслом при лишнем весе
Одним из самых простых и популярных завтраков является хлеб с маслом, однако многие даже не подозревают, что употреблять им такое не стоит. Кому надо отказаться от подобного перекуса, рассказала диетолог Елена Соломатина. По её словам, их не стоит есть при сахарном диабете, атеросклерозе и лишнем весе.
Специалист отметила, что сливочное масло, в отличие от белого хлеба, достаточно калорийно и содержит холестерин. Но если проблем со здоровьем нет, то употреблять такие бутерброды можно.
"Лучше, если это будет цельнозерновой хлеб, на который мы не кладём, а намазываем кусочек масла. Как утренний бутерброд вполне себе подойдёт", — отметила Соломатина в беседе с "Москвой 24".
Между тем другой диетолог объяснил, почему не стоит отказываться от майонеза. Кроме того, он рассказал, что будет, если заменить этот соус сметаной.
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