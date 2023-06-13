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13 июня, 01:28

Врач назвал две опасные диеты, провоцирующие рак

Диетолог Кабанов: Для профилактики онкологии важно есть растительные продукты

Для профилактики онкологических заболеваний немаловажным моментом является правильное питание. Как рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов, важно употреблять растительные продукты: источники клетчатки и биологически активных веществ с противоопухолевым действием.

"В каждом приёме пищи для профилактики рака должны присутствовать крупы в оболочке, бобовые, изделия из муки грубого помола, а также фрукты и овощи, не менее 400 граммов в день. Также нужно стараться употреблять больше растительных масел — источников полезных ненасыщенных жирных кислот", — рассказал Кабанов "Газете.ru".

Чтобы предотвратить возникновение недуга, следует отказаться от двух основных типов нарушений питания — так называемых западной диеты и "диеты бедняков". Первая характеризуется преобладанием животной пищи, сладостей, продуктов глубокой переработки и насыщенных животных жиров. В ней мало клетчатки и витаминов, вследствие чего может наступить ожирение, провоцирующее опухоли. Ко второму типу относится однообразное питание с ограниченным набором продуктов низкого качества.

"Последствия такого рациона — рост детской смертности, пищевые дефициты или болезни, вызванные недостатком некоторых нутриентов. На "диете бедняков" также развивается ожирение: всему виной дешёвые и доступные продукты, в составе которых много сахара", — констатировал диетолог.

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Ранее диетолог рассказал, какая еда вызывает болезни, убивающие больше всего людей. Заболевания сердца и сосудистой системы, ожирение и эндокринные болезни могут начаться из-за неправильного выбора ежедневной еды.

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Freepik

Арина Родионова
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