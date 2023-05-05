Названы причины дефицита витамина, который грозит онкологией и атрофией мозга

Витамин В12 — биологическое соединение, обеспечивающее нормальное функционирование нервной системы. Он отвечает за образование эритроцитов и их созревание, а получение достаточного количества B12 снижает риск развития онкологии. О том, какие признаки указывают на дефицит этого витамина, в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Согласно исследованиям, люди с низким потреблением B12 имеют повышенный риск развития рака желудка. Кроме того, установлена зависимость между данным витамином и колоректальным раком: чем выше потребление, тем ниже риск образования злокачественной опухоли. Аналогичная связь прослеживается и в отношении рака поджелудочной железы.

"Когда отсутствует достаточное количество В12, это может вызвать анемию. Также витамин помогает клеткам центральной нервной системы правильно развиваться. Когда мы не получаем достаточное количество B12, происходит ухудшение когнитивных функций — способности запоминать, использовать и передавать информацию. Более того, длительный дефицит В12 негативно сказывается на здоровье головного мозга и центральной нервной системы", — отметила врач.

По словам специалиста, дефицитное состояние может вызвать атрофию мозга — потерю нейронов, что грозит потерей памяти и развитием деменции с возрастом. Чтобы узнать, есть ли у вас дефицит витамина В12, необходим стандартный метод лабораторного исследования венозной крови, пояснила Мансурова. Возможными причинами дефицита могут быть:

Нарушение всасывания из-за плохого состояния кишечника (воспаление, дисбактериоз, грибковая инфекция, паразиты, нарушение кишечной флоры).

Недостаток транспортных молекул (внутренний фактор).

Генетические заболевания (пернициозная анемия).

Следствие употребления лекарств, которые препятствуют усвоению витамина.

Низкое содержание витамина B12 в рационе наблюдается при соблюдении вегетарианской или веганской диеты, уточнила собеседница Лайфа. Повышенная же потребность в употреблении витамина возникает во время беременности и в период лактации, в результате стресса, токсических или радикальных нагрузок.

Восполнить витамин можно благодаря поливитаминным мультиминеральным добавкам, комплексам витаминов группы В и препаратам, содержащим только В12. Он также может быть в сублингвальной форме (растворяется под языком).

"Обычно витамин В12 назначается в комплексе с В9 — фолиевой кислотой. Также включите в свой рацион индейку, говядину, печень, красную рыбу, мидии, устрицы, креветки, сыр, молоко, натуральный йогурт, куриное яйцо. Некоторые продукты также дополнительно обогащены B12 — дрожжи, зерновые хлопья, соевое молоко", — заключила Мансурова.