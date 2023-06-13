Диетолог объяснил, почему не стоит отказываться от майонеза

Несмотря на высокую жирность, майонез может быть полезным для здоровья за счёт содержащихся в нём растительных масел. Об этом рассказал диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Он подчеркнул, что полезным можно считать только майонез хорошей рецептуры. В нём есть холестерин, содержащийся в яичных желтках. Это вещество благотворно влияет на работу организма.

"Холестерин важен для нормальной работы клеток, он обеспечивает прочность клеточных мембран, помогая строить клетки. Кроме того, холестерин помогает организму производить полезные вещества, например витамин D, женские и мужские половые гормоны", — отметил диетолог в беседе с "Газетой.ru".

Майонез сделан на основе растительных масел, в них содержатся ненасыщенные полезные жиры. Они полезны для мозга, сердца и нервной системы, а также для зрения и кожи. Если заменить майонез сметаной, то жирность продукта снижается, но при этом человек получает вред от насыщенных жиров животного происхождения. Кабанов добавил, что две-три чайные ложки майонеза в день будут полезны для здоровья.