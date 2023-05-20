Россиянам перечислили полезные продукты для печени

Жирную рыбу и яйца можно с уверенностью отнести к наиболее полезным продуктам для печени человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Как указала специалист в беседе с "Газетой.ru", чтобы помочь работе печени, важно, чтобы в рационе были полиненасыщенные жиры, белки, витамины и минералы. По её словам, полезные жиры, необходимые этому органу, есть в орехах, семенах, оливковом масле и жирной рыбе. Они помогают поддержать нормальный уровень холестерина в крови и защитить печень от ожирения, добавила Кашух.

Кроме того, для работы печени полезны растительные и животные белки — курица, индейка, яйца, бобовые. В них содержатся аминокислоты — строительные материалы для восстановления клеток организма, в том числе печени. Врач уточнила, что витамины и минералы, необходимые печени, содержатся также в овощах, фруктах и ягодах. Она посоветовала поддерживать разнообразие в своём рационе и включать в него все перечисленные виды продуктов.

Также Кашух поведала, что есть ряд продуктов и блюд, которые негативно влияют на здоровье печени. В первую очередь это продукты, содержащие трансжиры, — блюда быстрого приготовления, фастфуд. Они могут привести к накоплению жира в печени, развитию жировой дистрофии и других заболеваний органа. Также не стоит употреблять много сахара. Врач советует не злоупотреблять алкоголем, ведь это крайне вредно для печени. Кроме того, не стоит увлекаться острыми продуктами, которые могут вызвать раздражение и даже воспалительные процессы в печени.