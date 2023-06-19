Диетолог назвала 6 правил, которые помогут правильно питаться обладателям ночного графика

Люди, которые работают ночью или имеют нестандартный график работы, часто сталкиваются с трудностями в поддержании здорового режима питания из-за нарушения циркадного ритма организма. Однако есть несколько рекомендаций, которые могут помочь сохранить баланс и обеспечить организм всем необходимым. О том, как питаться при ночном графике, читателям Лайфа рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Пурахина.

1. Планируйте свой рацион заранее, чтобы избежать быстрой еды и перекусов. Вы можете приготовить домашние блюда и закуски заранее, чтобы иметь их под рукой в течение рабочей смены.

2. Старайтесь употреблять легкоусвояемые продукты, такие как фрукты, овощи, белковые продукты (мясо, рыба, яйца) и злаки. Они предоставят вам энергию и питательные вещества, необходимые для работы организма.

Старайтесь питаться регулярно, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови. Это поможет снизить вероятность чрезмерной усталости и раздражительности Нутрициолог Екатерина Пурахина

3. Ограничьте потребление кофеина и других стимуляторов в течение смены, чтобы избежать нарушения сна и бодрствования.

4. Пейте достаточное количество жидкости для поддержания гидратации организма. Вода, свежие соки и зелёный чай являются лучшими вариантами.

5. Избегайте больших порций пищи перед сном, поскольку это может привести к неприятным последствиям, таким как расстройства желудка и бессонница.

Старайтесь есть лёгкие продукты перед сном, такие как йогурт или творог, чтобы не перегружать желудок перед отдыхом Екатерина Пурахина

6. Ограничьте потребление алкоголя и сахара, поскольку они могут привести к дополнительному напряжению и ухудшению самочувствия.