Россиянам рассказали, чем грозит привычка ставить несколько будильников

Резкое пробуждение становится спусковым крючком для развития болезней сердца и нарушения работы эндокринной системы. Кто-то борется с этим, используя несколько будильников, которые поставлены через определённые интервалы, однако и здесь есть нюансы. Подробнее о них рассказал старший научный сотрудник сомнологической лаборатории Центра В.А. Алмазова, кандидат медицинских наук Михаил Бочкарёв.

"Это очень сильный стресс для организма. Сначала прозвенел один будильник, что вызвало пробуждение. Потом есть вероятность, что вы за эти 10 минут заснёте, а потом снова пробуждение. В итоге вы будете себя чувствовать нехорошо", — подчеркнул специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Его коллега, кандидат медицинских наук Людмила Коростовцева напомнила, что норма сна у всех индивидуальна. Кому-то хватит четырёх часов, а некоторым потребуется девять. При этом если выспаться ночью не получилось, то шанс наверстать упущенное есть днём.

"Дневной сон полезен для тех людей, кто недосыпает. То есть, если вы ночью поспали четыре-пять часов, вы знаете, что вам нужно до конца вечера быть бодрым, то 15-20 минут после обеда, желательно до 16 часов, позволят вам также комфортно заснуть в 10-11 часов вечера", — отметил Бочкарёв.