Врач отреагировал на утверждения, что сон с открытым окном вредит здоровью

Сон при открытом окне не приводит к развитию инсульта и инфаркта. С таким утверждением выступил сомнолог Михаил Полуэктов, комментируя результаты исследования от немецких учёных, которые пришли к такому выводу. По его мнению, данное предположение выглядит странно.

"Я думаю, что учёные изучили статистику и сделали выводы, что люди, которые спят с открытыми окнами, чаще страдают от сосудистых нарушений. Здесь возникает вопрос: существует ли действительно связь с внешним шумом, или они открывают окно оттого, что им плохо. Эти люди могли быть изначально больны, и у них, возможно, была предрасположенность к инсульту или инфаркту", — отметил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".