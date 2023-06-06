Сомнолог назвал опасности, подстерегающие после осознанного сновидения
Сомнолог Котенков: Увлечение осознанными сновидениями чревато нервозностью наяву
Иногда человеку могут не понравиться события, происходящие с ним во сне, после чего он начинает управлять сюжетом. Такой навык называется осознанным сновидением, и овладеть им может каждый. Вот только регулярное его использование небезопасно. Так считает сомнолог Котенков.
"В некоторых случаях постоянная практика осознанных сновидений может вызвать излишнюю нервозность, а также стать причиной проблем со сном. А особо впечатлительным людям иногда даже бывает сложно отличать сон от реальности", — рассказал Котенков интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Это не означает, что человек вдруг начнёт путать явь со сном, но какие-то события, разговоры, ситуации могут вызывать сомнение. Он может перестать различать, когда это было — пока он спал или в жизни. Такое состояние чревато впоследствии серьёзными психологическими проблемами. Однако грамотный подход к осознанным сновидениям, считает сомнолог, может быть очень даже полезным.
"Они помогают при хронических кошмарах или после сильного стресса и даже психологических травм. А также помогают развивать воображение и даже положительно сказываются на моторике и работе мозга", — заключил эксперт.
А ранее сомнолог перечислила правила, которые помогут крепко спать и высыпаться. Физическая активность днём, минимум поводов для напряжения, расслабляющий ритуал — первые рекомендации.
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