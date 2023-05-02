Что такое осознанный сон и как в него попасть

Наверняка вы слышали все эти истории от знакомых, как они понимали, что находятся внутри сна, поэтому начинали управлять полётом своей мысли. Сюжеты, похожие на те, что были в фильме "Начало", где Ди Каприо тоже понимал, что спит. Подобное состояние называется осознанным сном. Рассказываем о нём подробнее.

Что такое осознанный сон?

Как попасть в осознанный сон? Советы и рекомендации. Фото © Shutterstock

Осознанный сон — это сновидение, в котором вы знаете, что спите, и способны контролировать, что происходит, и даже изменять сюжет. В осознанном сне можно летать, путешествовать во времени, общаться с любыми людьми, которых хотите увидеть, и испытывать любые чувства. Такое сновидение может быть очень интересным и захватывающим опытом. Только вот испытать его получается далеко не у всех.

Как и чем осознанный сон отличается от обычного?

Осознанный сон: что это и как он работает? Фото © Shutterstock

Практически все люди видят сны, но, к сожалению, забывают их почти полностью в течение десяти минут после пробуждения. В обычном сновидении мы являемся играющими зрителями, которые не могут влиять на сюжет или действия персонажей, в отличие от актёров или режиссёра. В осознанном сне человек выступает как играющий сценарист, управляя сюжетом, декорациями и собственным поведением. Такой сон даёт даже большие возможности для контроля над ситуацией, чем сама реальность, поскольку в нём можно влиять как на внешние обстоятельства и других персонажей, так и на законы физики.

Как попасть в осознанный сон?

Как контролировать свои сны и изменять их сюжет? Фото © Shutterstock

Конечно, тысячи людей мечтают попадать в осознанный сон "по щелчку пальцев". У некоторых получилось выработать вполне рабочие методы. Один из них — MILD, техника мнемонической индукции ОС. Рассказываем по пунктам, как попасть в осознанный сон с её помощью.

Установите будильник на пять часов после того, как ляжете спать. Когда проснётесь, не делайте резких движений и попробуйте вспомнить свой последний сон. Если ничего не приходит в голову, можно вспомнить любой другой сон, даже из детства. Полностью расслабьтесь и сосредоточьтесь на мысли о том, чтобы осознать себя во сне. Визуализируйте себя в пространстве последнего сна и попробуйте сохранить мысль о том, что всё вокруг нереально. Повторяйте предыдущие два шага до тех пор, пока не провалитесь в сон.

Не забывайте, что с первого раза попасть в осознанный сон может и не получиться. Возможно, придётся потратить определённое время на тренировки. Но если вы будете продолжать практиковаться, то рано или поздно достигнете желаемого результата.

Какую пользу может принести осознанный сон?

Осознанные сновидения могут быть очень полезны для тех, кто страдает нарушениями сна, такими как хронические кошмары или посттравматический стрессовый синдром. Обычно неспособность нормально засыпать и повторяющиеся неприятные или страшные сюжеты связаны с конкретной травмирующей ситуацией, которую можно проработать во сне, рассмотрев её с разных сторон и попробовав разные реакции.

Осознанный сон также способен помочь улучшить моторику, что работает как со спортсменами, врачами и музыкантами, так и с людьми, восстанавливающимися после серьёзных травм. В таком сновидении активируются те же нейронные структуры, что и в реальных действиях, поэтому мозг не различает реальную и визуализированную игру на гитаре, например, и навыки всё равно останутся.