10 питомцев сходили к грумерам и превратились в чудиков, глядя на которых невозможно не смеяться
Неудачная стрижка — кошмар любого человека. И неважно, плохо подстригли вас или питомца. Собрали 10 пушистиков после грумеров, при взгляде на которых слёзы на глаза наворачиваются, и не только от смеха.
"Кажется, стрижка ему не понравилась..." — lumixod.
Фото © Reddit / lumixod
"Долго смеялись, когда забирали собаку от грумера... Кажется, он не совсем правильно понял задачу..." — phoriaa.
Фото © Reddit / phoriaa
"Грумер намутил парик из шерсти нашего собакена", — CorgiRawr.
Фото © Reddit / CorgiRawr
"Мести ждать долго не пришлось", — thelightishred1.
Фото © Reddit / thelightishred1
"Генри после визита к парикмахеру", — Twisted_NaeNae.
Фото © Reddit / Twisted_NaeNae
"Даже не знаю, что хуже: до стрижки или после", — MasterZPD.
Фото © Reddit / MasterZPD
"Титан не в восторге от своей новой стрижки", — Lyd_Euh.
Фото © Reddit / Lyd_Euh
"С этой модной стрижкой он просто красавец!" — Marleymdw.
Фото © Reddit / Marleymdw
"У нашего грумера был выходной, но нужно было срочно подстричься", — SunnieNguyen.
Фото © Reddit / SunnieNguyen
"Почему она теперь похожа на одного из битлов?!" — CouchPotatoNYC.
Фото © Reddit / CouchPotatoNYC
Reddit / phoriaa, thelightishred1