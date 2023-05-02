КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 08:00

10 питомцев сходили к грумерам и превратились в чудиков, глядя на которых невозможно не смеяться

Неудачная стрижка — кошмар любого человека. И неважно, плохо подстригли вас или питомца. Собрали 10 пушистиков после грумеров, при взгляде на которых слёзы на глаза наворачиваются, и не только от смеха.

"Кажется, стрижка ему не понравилась..." lumixod.

Фото © Reddit / lumixod

Фото © Reddit / lumixod

"Долго смеялись, когда забирали собаку от грумера... Кажется, он не совсем правильно понял задачу..." phoriaa.

Фото © Reddit / phoriaa

Фото © Reddit / phoriaa

"Грумер намутил парик из шерсти нашего собакена", — CorgiRawr.

Фото © Reddit / CorgiRawr

Фото © Reddit / CorgiRawr

"Мести ждать долго не пришлось", — thelightishred1.

Фото © Reddit / thelightishred1

Фото © Reddit / thelightishred1

"Генри после визита к парикмахеру", — Twisted_NaeNae.

Фото © Reddit / Twisted_NaeNae

Фото © Reddit / Twisted_NaeNae

"Даже не знаю, что хуже: до стрижки или после", — MasterZPD.

Фото © Reddit / MasterZPD

Фото © Reddit / MasterZPD

"Титан не в восторге от своей новой стрижки", — Lyd_Euh.

Фото © Reddit / Lyd_Euh

Фото © Reddit / Lyd_Euh

"С этой модной стрижкой он просто красавец!" Marleymdw.

Фото © Reddit / Marleymdw

Фото © Reddit / Marleymdw

"У нашего грумера был выходной, но нужно было срочно подстричься", — SunnieNguyen.

Фото © Reddit / SunnieNguyen

Фото © Reddit / SunnieNguyen

"Почему она теперь похожа на одного из битлов?!" CouchPotatoNYC.

Фото © Reddit / CouchPotatoNYC

Фото © Reddit / CouchPotatoNYC

10 настолько ужасных стрижек, что произвести впечатление ими даже легче, чем идеальной укладкой

10 настолько ужасных стрижек, что произвести впечатление ими даже легче, чем идеальной укладкой

Обложка ©

Reddit / phoriaa, thelightishred1

Сергей Трофимов
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