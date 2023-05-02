10 питомцев сходили к грумерам и превратились в чудиков, глядя на которых невозможно не смеяться

"Кажется, стрижка ему не понравилась..." — lumixod.

Фото © Reddit / lumixod

"Долго смеялись, когда забирали собаку от грумера... Кажется, он не совсем правильно понял задачу..." — phoriaa.

Фото © Reddit / phoriaa

"Грумер намутил парик из шерсти нашего собакена", — CorgiRawr.

Фото © Reddit / CorgiRawr

"Мести ждать долго не пришлось", — thelightishred1.

Фото © Reddit / thelightishred1

"Генри после визита к парикмахеру", — Twisted_NaeNae.

Фото © Reddit / Twisted_NaeNae

"Даже не знаю, что хуже: до стрижки или после", — MasterZPD.

Фото © Reddit / MasterZPD

"Титан не в восторге от своей новой стрижки", — Lyd_Euh.

Фото © Reddit / Lyd_Euh

"С этой модной стрижкой он просто красавец!" — Marleymdw.

Фото © Reddit / Marleymdw

"У нашего грумера был выходной, но нужно было срочно подстричься", — SunnieNguyen.

Фото © Reddit / SunnieNguyen

"Почему она теперь похожа на одного из битлов?!" — CouchPotatoNYC.