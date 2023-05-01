Группа Aerosmith анонсировала 40-дневный прощальный тур

Рок-группа Aerosmith запланировала прощальный тур под названием Peace Out. Как сообщил коллектив на своей странице в соцсети, он будет длиться 40 дней.

"После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений более чем перед 100 миллионами поклонников пришло время сделать последний рывок!" — сказано в публикации.

Уточняется, что тур призван "отпраздновать новаторские хиты Aerosmith, записанные за пять десятилетий". Гастроли стартуют в сентябре 2023 года в Филадельфии. Финальное выступление пройдёт в конце января 2024-го в Монреале.

Вместо барабанщика Джоуи Крамера в тур с Aerosmith поедет Джон Дуглас. Крамер же сосредоточит внимание на здоровье и семье, уточнили в коллективе.