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28 апреля, 16:02

Жилетку Князева из группы "Король и Шут" похитили с выставки в Москве

<p>Андрей Князев. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Андрей Князев. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Жилетку музыканта и лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева украли с выставки, открытой в начале марта в арт-пространстве "Винзавод" в Москве. Об этом пишет SHOT.

Исчезновение экспоната заметили только накануне вечером, полиция начала проверку по факту случившегося. Стоимость жилетки не называется. На выставке также были рукописи текстов песен, кассетные записи, сценические костюмы и другие атрибуты, связанные с участниками коллектива.

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Татьяна Миссуми
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