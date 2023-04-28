Жилетку Князева из группы "Король и Шут" похитили с выставки в Москве

Жилетку музыканта и лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева украли с выставки, открытой в начале марта в арт-пространстве "Винзавод" в Москве. Об этом пишет SHOT.

Исчезновение экспоната заметили только накануне вечером, полиция начала проверку по факту случившегося. Стоимость жилетки не называется. На выставке также были рукописи текстов песен, кассетные записи, сценические костюмы и другие атрибуты, связанные с участниками коллектива.