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1 мая, 19:39

"Бедный Сашка": Гузеева опубликовала фото шоумена Олешко в инвалидном кресле

Гузеева обнародовала фото шоумена Александра Олешко в инвалидном кресле

В Сети появилось фото шоумена Александра Олешко в инвалидном кресле, которое опубликовала на личной странице телеведущая Лариса Гузеева. Она рассказала, что так артист вёл музыкальную программу "Две звезды".

Александр Олешко в инвалидном кресле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_larisa_guzeeva_

Александр Олешко в инвалидном кресле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_larisa_guzeeva_

"Сашка Олешко, бедный, разорвал ногу во время спектакля. Он не знал об этом. Отработал спектакль и ещё ходил две недели. Вот что значит актёрская профессия", — прокомментировала Гузеева.

Актриса и телеведущая была приглашена на шоу "Две звезды" в качестве члена жюри. Оценки участникам вместе с ней выставляли Леонид Ярмольник, Дмитрий Харатьян и музыкант Сергей Жилин.

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Ранее Лайф писал, как Гузеевой пришлось три недели бороться не на жизнь, а на смерть с подкосившей её заразой. Врачи не знали, как спасти знаменитую сваху.

Обложка ©

vk.com / Лариса Гузеева

Арина Родионова
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