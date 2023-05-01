"Бедный Сашка": Гузеева опубликовала фото шоумена Олешко в инвалидном кресле

В Сети появилось фото шоумена Александра Олешко в инвалидном кресле, которое опубликовала на личной странице телеведущая Лариса Гузеева. Она рассказала, что так артист вёл музыкальную программу "Две звезды".

Александр Олешко в инвалидном кресле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_larisa_guzeeva_

"Сашка Олешко, бедный, разорвал ногу во время спектакля. Он не знал об этом. Отработал спектакль и ещё ходил две недели. Вот что значит актёрская профессия", — прокомментировала Гузеева.

Актриса и телеведущая была приглашена на шоу "Две звезды" в качестве члена жюри. Оценки участникам вместе с ней выставляли Леонид Ярмольник, Дмитрий Харатьян и музыкант Сергей Жилин.