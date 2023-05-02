КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 03:13

Тренер рассказала, как лучше всего качать пресс на улице

Тренер Волынкина: Есть несколько лучших упражнений на пресс на свежем воздухе

Существует несколько высокоэффективных упражнений на пресс, которые можно делать не только дома или в тренажёрном зале, но и на свежем воздухе. Как рассказала диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина, делать их можно со скамейки или пользуясь перекладиной и шведской стенкой.

"Упражнения на пресс можно делать со скамейки. Мы располагаемся на скамейке, руки за голову, и выполняем подъёмы или скручивания вперёд. Ещё одно хорошее упражнение на пресс — когда мы держимся руками на стенке и поднимаем ноги на 90 градусов", — объяснила Волынкина в беседе с NEWS.ru.

По её словам, собираясь заняться спортом на свежем воздухе, нужно одеваться по погоде, а есть за 2–2,5 часа до тренировки. Перед выполнением упражнений следует провести разминку, например немного попрыгать на скакалке.

7 знаменитостей, кто любит ходить полуобнажёнными, хвастаясь размером достоинства и кубиками пресса

7 знаменитостей, кто любит ходить полуобнажёнными, хвастаясь размером достоинства и кубиками пресса

Ранее тренер Михаил Прыгунов рассказал, что упражнения на пресс могут быть опасными, если они выполняются неправильно.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Физкультура
  • Интересное
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров