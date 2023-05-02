Тренер рассказала, как лучше всего качать пресс на улице

Существует несколько высокоэффективных упражнений на пресс, которые можно делать не только дома или в тренажёрном зале, но и на свежем воздухе. Как рассказала диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина, делать их можно со скамейки или пользуясь перекладиной и шведской стенкой.