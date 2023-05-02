Тренер рассказала, как лучше всего качать пресс на улице
Тренер Волынкина: Есть несколько лучших упражнений на пресс на свежем воздухе
Существует несколько высокоэффективных упражнений на пресс, которые можно делать не только дома или в тренажёрном зале, но и на свежем воздухе. Как рассказала диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина, делать их можно со скамейки или пользуясь перекладиной и шведской стенкой.
"Упражнения на пресс можно делать со скамейки. Мы располагаемся на скамейке, руки за голову, и выполняем подъёмы или скручивания вперёд. Ещё одно хорошее упражнение на пресс — когда мы держимся руками на стенке и поднимаем ноги на 90 градусов", — объяснила Волынкина в беседе с NEWS.ru.
По её словам, собираясь заняться спортом на свежем воздухе, нужно одеваться по погоде, а есть за 2–2,5 часа до тренировки. Перед выполнением упражнений следует провести разминку, например немного попрыгать на скакалке.
Ранее тренер Михаил Прыгунов рассказал, что упражнения на пресс могут быть опасными, если они выполняются неправильно.
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