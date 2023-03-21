Названы ошибки, которые делают тренировку на пресс опасной
Эксперт Прыгунов: Самая частая ошибка при тренировке пресса — выгибание поясницы вперёд
Упражнения на пресс могут быть опасными, если они выполняются неправильно. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил мастер спорта по бодибилдингу, ведущий тренер и совладелец онлайн-платформы FitStars Михаил Прыгунов. По его словам, самая частая ошибка во время данных тренировок — выгибание поясницы вперёд. В таком случае вся нагрузка ложится на поясницу, а не на пресс, что может впоследствии привести к защемлению и спазмам.
"Эта ошибка уничтожает эффективность одного из самых популярных упражнений на пресс — планки. Чтобы выполнить его правильно, следует убрать прогиб в пояснице, немного согнуть позвоночник и поджать копчик", — отметил Прыгунов.
Также он обратил внимание на несоблюдение амплитуды движений. По словам специалиста, во время глубоких скручиваний, которым учили в школе, сгибание происходит не только в позвоночнике, но и в тазобедренном суставе. Однако эффективность тренировки на пресс в таком случае сильно снижается, ведь человек тратит энергию на лишнее действие. У подъёмов корпуса должна быть короткая амплитуда — 30–35 градусов, — когда поднимаются лишь плечи и лопатки.
Кроме того, многие неправильно дышат во время тренировки пресса. Усилие, по словам Прыгунова, необходимо делать на выдох, втягивая живот за счёт глубоких мышц.
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