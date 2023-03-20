Названы упражнения, которые помогут разгрузить шею и вернуть ей подвижность

Компьютеры и гаджеты стали незаменимыми вещами в жизни человека, а перемещение по городу редко связано с пешими прогулками. Большую часть времени человек проводит сидя, что приводит к болевым синдромам. Убрать неприятные ощущения в мышцах шеи и верхнего плечевого пояса получится при помощи простых упражнений, не требующих специальной подготовки. О них в беседе с Лайфом рассказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Кабанова. Так, эксперт напомнила об эффективности наклонов и поворотов головы.

"Выполняйте наклоны и повороты головы вправо, влево, наклон вперёд. А запрокидывание головы назад не рекомендовано. Заключительным упражнением в этом блоке выполняются перекаты головы от одного плеча к другому через наклон вперёд", — отметила Кабанова.

Также стоит добавить упражнения, связанные с движением рук, согнутых в локтях. Кроме того, полезно выполнить скручивание туловища назад, подтягивая себя руками к спинке стула.

"При длительном сидении на стуле и даже в удобном рабочем кресле могут отекать ноги, так как венозный отток крови нижних конечностей затруднён. Выполнение упражнений для ног стимулирует кровообращение всего организма и влияет на активность головного мозга. Можно выполнять постукивания стопами об пол, затем перекаты стоп с пятки на носок и круговые движения в голеностопных суставах, выпрямив ноги", — рассказала Кабанова.

Эти упражнения она предложила выполнять не менее двух раз в течение дня. Кроме того, эксперт призвала следить за осанкой и сохранять позитивный настрой, что способствует повышению эффективности.