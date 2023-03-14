Помогут справиться с запорами: Врач перечислила эффективные упражнения гимнастики для кишечника
Врач Тимощенко: Упражнения для гимнастики кишечника помогут в борьбе с запорами
Гимнастика для кишечника — это комплекс упражнений, позволяющий улучшить моторику пищеварительного органа для профилактики запоров. О том, кому не обойтись без таких упражнений, в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.
"Каждый из нас хоть раз испытывал затруднение стула. Немедикаментозные методы борьбы с запорами включают в себя коррекцию рациона, расширение активности, в том числе при отсутствии противопоказаний, выполнение комплекса упражнений для нормализации моторики кишечника", — отметила врач.
Однако есть и противопоказания к выполнению гимнастики. К ним относятся беременность, заболевания ЖКТ в период обострения, повышение артериального давления, период менструации, наличие грыжевого выпячивания белой линии живота, пупочного кольца, пахового канала или послеоперационных грыж.
Также собеседница Лайфа рассказала о самых эффективных упражнениях гимнастики для кишечника.
- Лёжа на спине, согнутые в коленях ноги притянуть руками к животу и вернуться в исходное положение. Упражнение выполняется медленно, повторяется 10 раз.
- Упражнение "Велосипед": исходное положение лёжа на спине, сгибая в коленях ноги, осуществляйте движения ногами, имитируя езду на велосипеде, повторение — 30 раз.
- Исходное положение лёжа на спине, одновременно поднимаем обе ноги и медленно заводим максимально за голову, повторяем 10 раз.
- Сведение и разведение согнутых в коленях ног в положении лёжа на спине, повторение — 15 раз.
- В положении стоя на коленях и упором на ладони рук, поддерживая положение тела параллельно полу, осуществляем поднимание согнутой в колене ноги, попеременно то подтягивая её к животу, то поднимая выше плоскости тела, повторяется 10 раз.
- Упражнение "Кошка": исходное положение с упором на ладони и колени осуществляем на выдохе прогиб поясницы вниз и вверх попеременно задерживаясь в момент прогиба, расслабляя мышцы живота, повторяется 20 раз.
- Ходьба на месте с высоким подниманием колен, повторяется 20 раз.
- Упражнение "Вакуум": в положении стоя на глубоком вдохе втягивание живота с последующим расслаблением, повторяется 10 раз.
- Поглаживание живота по часовой стрелке: в исходном положении лёжа на спине, положа правую руку на живот, осуществляем нежные неглубокие поглаживания по ходу перистальтики кишечника (по часовой стрелке или по ходу толстого кишечника).
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