Эксперт назвала упражнение, которое поможет определить дефицит магния в организме

Практически у каждого человека можно выявить дефицит магния в организме без анализов, так как один из симптомов — боль в лодыжках, рассказала нутрициолог Екатерина Новикова.

Среди показателей недостатка магния — боль в мышцах, мигрень, слабость и депрессия. Также у человека может быть непереносимость физических упражнений, бессонница и невозможность переносить стресс. Если такие признаки есть, то медик рекомендовала самостоятельно сделать лёгкий тест.

"Предлагаю вам прямо сейчас сделать простой тест в домашних условиях, который поможет подсказать, подвержены ли вы дефициту магния. Необходимо встать прямо, напрячь всё тело и с усилием потянуться вверх. Появление боли в лодыжках говорит о недостатке магния", — написала Новикова в телеграм-канале.

Однако эксперт всё же рекомендовала пройти более точные лабораторные исследования, которые надёжно помогут определить, есть ли в организме дефицит магния.