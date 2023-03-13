Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 13:27

Эксперт назвала упражнение, которое поможет определить дефицит магния в организме

Нутрициолог Новикова рассказала, что боль в лодыжках может говорить о дефиците магния

Практически у каждого человека можно выявить дефицит магния в организме без анализов, так как один из симптомов — боль в лодыжках, рассказала нутрициолог Екатерина Новикова.

Среди показателей недостатка магния — боль в мышцах, мигрень, слабость и депрессия. Также у человека может быть непереносимость физических упражнений, бессонница и невозможность переносить стресс. Если такие признаки есть, то медик рекомендовала самостоятельно сделать лёгкий тест.

"Предлагаю вам прямо сейчас сделать простой тест в домашних условиях, который поможет подсказать, подвержены ли вы дефициту магния. Необходимо встать прямо, напрячь всё тело и с усилием потянуться вверх. Появление боли в лодыжках говорит о недостатке магния", — написала Новикова в телеграм-канале.

Терапевт рассказала, кому точно нужно сдать анализы на уровень магния

Терапевт рассказала, кому точно нужно сдать анализы на уровень магния

Однако эксперт всё же рекомендовала пройти более точные лабораторные исследования, которые надёжно помогут определить, есть ли в организме дефицит магния.

Ранее Лайф писал о том, что тяга человека к сладкому говорит о дефиците хрома, магния и триптофана. Об этом сообщила гастроэнтеролог-гепатолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров