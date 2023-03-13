Эксперт назвала упражнение, которое поможет определить дефицит магния в организме
Нутрициолог Новикова рассказала, что боль в лодыжках может говорить о дефиците магния
Практически у каждого человека можно выявить дефицит магния в организме без анализов, так как один из симптомов — боль в лодыжках, рассказала нутрициолог Екатерина Новикова.
Среди показателей недостатка магния — боль в мышцах, мигрень, слабость и депрессия. Также у человека может быть непереносимость физических упражнений, бессонница и невозможность переносить стресс. Если такие признаки есть, то медик рекомендовала самостоятельно сделать лёгкий тест.
"Предлагаю вам прямо сейчас сделать простой тест в домашних условиях, который поможет подсказать, подвержены ли вы дефициту магния. Необходимо встать прямо, напрячь всё тело и с усилием потянуться вверх. Появление боли в лодыжках говорит о недостатке магния", — написала Новикова в телеграм-канале.
Однако эксперт всё же рекомендовала пройти более точные лабораторные исследования, которые надёжно помогут определить, есть ли в организме дефицит магния.
Ранее Лайф писал о том, что тяга человека к сладкому говорит о дефиците хрома, магния и триптофана. Об этом сообщила гастроэнтеролог-гепатолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.
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