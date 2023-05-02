Названы страны, в которых не рады людям с лишним весом

В некоторых странах люди с лишним весом могут столкнуться с определёнными ограничениями со стороны государства. Подобные меры могут вводиться с целью заботы о национальном здоровье или ради экономии бюджетных средств, пишет портал Wday.ru.

В частности, сложности для полных людей могут возникнуть в Новой Зеландии. В этой стране практикуется отказ в выдаче вида на жительство для иностранцев с лишним весом. Запрет властей на получение ВНЖ объясняется тем, что при оформлении нового статуса полные люди начнут оказывать повышенную нагрузку на систему здравоохранения.

А власти Японии придумали другую меру по борьбе с лишним весом у людей. Работники местных предприятий и госучреждений в возрасте от 40 до 75 лет должны каждый год проходить медосмотр. Он предполагает в том числе измерение диаметра талии. Если охват у женщины будет превышать 80 сантиметров, а у мужчины 90, сотрудник будет обязан получать регулярные консультации по похудению.

Также ограничения для полных существуют в Мексике. Местные жители с лишним весом обязаны ходить на приём к диетологам и заниматься фитнесом. Кроме того, в стране введён повышенный налог на различную вредную пищу. Вместе с тем самый лояльный способ воздействия на жителей — в ОАЭ. Там власти придумали ежегодный конкурс с призами, в котором могут участвовать люди с лишним весом. Участники программы получают по два грамма золота за каждый сброшенный килограмм.