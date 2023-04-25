Россиянам перечислили правила, соблюдение которых поможет не сорваться при похудении

Чтобы не срываться при похудении, людям необходимо постепенно отказываться от привычного рациона питания, составлять для себя меню и использовать другие приёмы. Об этом подробно в беседе с "Газетой.ru" рассказала эксперт по правильному питанию и здоровому образу жизни Анастасия Немцан.

По её мнению, первое, что нужно понять, решившись похудеть или перейти на правильное питание, — нельзя радикально и резко менять привычный режим питания и рацион. Она пояснила, что нейроны головного мозга воспринимают любые жёсткие ограничения как наказание и ждут, когда оно закончится. Именно это приводит к срывам, подчеркнула Немцан. Лучше начать с добавления овощей и фруктов в рацион и отказа от сахара, который тоже не должен быть мгновенным.

Ещё одно правило от Немцан: начинать планировать свой рацион заранее, но делать это постепенно. Как указала эксперт, нужно составлять меню дня, потом недели, а затем и месяца. Суть этого метода в том, чтобы не дать мозгу возможности выбора и раздумья, что приготовить на завтрак, обед или ужин. Это помогает сохранять дисциплину и избегать соблазнов сорваться на сладкое или фастфуд.

Третье правило, уберегающее от срывов, — разнообразие, которое мозг воспринимает позитивно, как мотивацию попробовать новое. Но это новое должно быть полезным для здоровья. Главное — найти баланс и питаться белками, углеводами и жирами в правильных пропорциях, уточнила специалист. Она также советует читать этикетки, особенно продуктов быстрого приготовления, кулинарии. Есть ещё одно правило: не заставлять себя не есть и, наоборот, принимать пищу. В противном случае можно ожидать не только срывов, а и того, что организм получит стресс. Ещё одна рекомендация: есть медленнее, поскольку чувство насыщения приходит позже, чем человек действительно наелся. Немцан добавила, что все срывы при похудении или переходе на правильное питание идут "из головы".