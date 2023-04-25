Россиянам перечислили правила, соблюдение которых поможет не сорваться при похудении
Эксперт Немцан: При похудении нужно медленно отказываться от привычного рациона
Чтобы не срываться при похудении, людям необходимо постепенно отказываться от привычного рациона питания, составлять для себя меню и использовать другие приёмы. Об этом подробно в беседе с "Газетой.ru" рассказала эксперт по правильному питанию и здоровому образу жизни Анастасия Немцан.
По её мнению, первое, что нужно понять, решившись похудеть или перейти на правильное питание, — нельзя радикально и резко менять привычный режим питания и рацион. Она пояснила, что нейроны головного мозга воспринимают любые жёсткие ограничения как наказание и ждут, когда оно закончится. Именно это приводит к срывам, подчеркнула Немцан. Лучше начать с добавления овощей и фруктов в рацион и отказа от сахара, который тоже не должен быть мгновенным.
Ещё одно правило от Немцан: начинать планировать свой рацион заранее, но делать это постепенно. Как указала эксперт, нужно составлять меню дня, потом недели, а затем и месяца. Суть этого метода в том, чтобы не дать мозгу возможности выбора и раздумья, что приготовить на завтрак, обед или ужин. Это помогает сохранять дисциплину и избегать соблазнов сорваться на сладкое или фастфуд.
Третье правило, уберегающее от срывов, — разнообразие, которое мозг воспринимает позитивно, как мотивацию попробовать новое. Но это новое должно быть полезным для здоровья. Главное — найти баланс и питаться белками, углеводами и жирами в правильных пропорциях, уточнила специалист. Она также советует читать этикетки, особенно продуктов быстрого приготовления, кулинарии. Есть ещё одно правило: не заставлять себя не есть и, наоборот, принимать пищу. В противном случае можно ожидать не только срывов, а и того, что организм получит стресс. Ещё одна рекомендация: есть медленнее, поскольку чувство насыщения приходит позже, чем человек действительно наелся. Немцан добавила, что все срывы при похудении или переходе на правильное питание идут "из головы".
Ранее диетолог Маргарита Королёва рассказала, чем опасны поздние завтраки. По её словам, утренний приём пищи разгоняет метаболизм на весь день, а его отсрочивание имеет обратный эффект и грозит набором лишнего веса.
Unsplash