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4 июня, 18:54

Noise & Health: Закрытие окон на ночь помогает снизить уровень холестерина в крови

Учёные из Майнцский университета Иоганна Гутенберга выяснили, что люди, которые закрывают на ночь окно, испытывают меньше стресса, что предотвращает повышение "вредного" холестерина в крови. Результаты работы опубликованы в журнале Noise & Health.

Сон при закрытых окнах будет крепче за счёт снижения уровня шума в комнате. Дело в том, что во время сна мозг гораздо более восприимчив к шумам, чем во время бодрствования: этот фактор становится причиной стресса. Состояние стресса же приводит к выработке кортизола и других гормонов, которые в перспективе могут привести к повышению уровня холестерина и высокому кровяному давлению.

Учёные отмечают, что стресс от шума можно объяснить наследием от далёких предков, которые воспринимали громкие звуки (особенно ночью) как сигнал опасности. Исследователи порекомендовали спать с закрытыми окнами даже летом, особенно тем, кто живёт в городе рядом с оживлёнными трассами.

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Ранее сомнолог Сурненкова перечислила правила, которые помогут крепко спать и высыпаться. В первую очередь это время сна: взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки, детям ещё больше, а пожилым — от семи до восьми часов.

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Ирина Фальке
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