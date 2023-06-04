Noise & Health: Закрытие окон на ночь помогает снизить уровень холестерина в крови

Учёные из Майнцский университета Иоганна Гутенберга выяснили, что люди, которые закрывают на ночь окно, испытывают меньше стресса, что предотвращает повышение "вредного" холестерина в крови. Результаты работы опубликованы в журнале Noise & Health.

Сон при закрытых окнах будет крепче за счёт снижения уровня шума в комнате. Дело в том, что во время сна мозг гораздо более восприимчив к шумам, чем во время бодрствования: этот фактор становится причиной стресса. Состояние стресса же приводит к выработке кортизола и других гормонов, которые в перспективе могут привести к повышению уровня холестерина и высокому кровяному давлению.

Учёные отмечают, что стресс от шума можно объяснить наследием от далёких предков, которые воспринимали громкие звуки (особенно ночью) как сигнал опасности. Исследователи порекомендовали спать с закрытыми окнами даже летом, особенно тем, кто живёт в городе рядом с оживлёнными трассами.