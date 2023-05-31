Россиянам посоветовали плакать и много ходить при стрессе

Чтобы справиться с тревогой и стрессовой ситуацией, можно выполнять физические упражнения. А ещё помогут слёзы. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале.

По словам доктора, когда эмоции захлёстывают, в первую очередь нужно пить воду, причём большими глотками, чтобы перекрыть сигнал адренокортикотропного гормона, который заставляет надпочечники синтезировать кортизол. Павлова также советует поплакать. Дело в том, что гормоны стресса покидают организм вместе со слезами. А ещё врач пишет, что лучшим подавителем кортизола является физическая активность.

"Идите гулять. Чем дольше и дальше, тем лучше. В процессе меняйте темп ходьбы, длину шага, перекатывайтесь с носка на пятку и наоборот. Когда вы концентрируетесь на ходьбе, голова избавляется от дурных мыслей", — посоветовала Павлова.

Ещё можно заняться приседаниями или поделать отжимания. Кровь по телу в этот момент разгоняется, снимается боль, уходит тяжесть в плечах и сжигаются гормоны стресса. Однако бывают ситуации, когда простые упражнения в борьбе с тревожностью не помогут. И тогда следует обратиться к врачу. Самолечением заниматься не следует.

"Бывают житейские ситуации, когда нам без этих "костылей" не выжить. Но как только нервная система окрепнет и стрессы уменьшаться, то от этой помощи можно будет отказаться. Поэтому обратитесь к врачу, опишите свою ситуацию и получите рецепт", — заключила врач.