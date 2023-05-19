Врач предупредила об ужасных последствиях, вызванных стрессом боли в животе

Гормон стресса кортизол провоцирует в животе спазмы, приводит к гипоксии органов желудочно-кишечного тракта и развитию болезней, боль может закончиться язвой. Об этом предупредила врач – гастроэнтеролог-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Гришина.

По словам врача, если живот сначала сводит, а потом это быстро проходит, ничего страшного. Однако при хроническом стрессе человек постоянно находится под воздействием кортизола, что чревато различными неприятностями.

"Кортизол сужает сосуды, из-за чего органы желудочно-кишечного тракта перестают получать необходимое количество кислорода. Как следствие — страдают процессы заживления. И если происходит какое-то раздражение, есть риск развития эрозии и язвы", — отметила Гришина в беседе с "Москвой 24".

Кроме того, под воздействием кортизола нарушается моторика органов пищеварения, как следствие — запор или понос. Также стресс негативно влияет на микрофлору кишечника: условно-патогенных бактерий становится больше, причём они могут оказаться в других органах и вызывать воспаление. При попадании в поджелудочную железу может развиться панкреатит.