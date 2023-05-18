Врач пояснила, можно ли "накачать" мышцы желудка

Сбалансированное и регулярное питание без жёсткого самоограничения поможет держать мышцы желудка в тонусе. Об этом заявила кандидат медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

"Бывают ситуации, когда стенки желудка теряют тонус, перистальтика ослабевает, развивается гипотония. Она чаще возникает у истощённых и слишком худых людей, при неправильном, однообразном питании, а также при регулярном переедании, которое приводит к растяжению стенок желудка", — отметила она в беседе с "Радио Sputnik".

По словам врача, бывает атония желудка, но довольно редко. Это внезапное ослабление тонуса мышц, которое может возникнуть на фоне острого инфаркта миокарда и пневмонии.

Кроме того, медик напомнила о синдроме быстрого насыщения, когда небольшая порция вызывает чувство переполнения желудка, изжогу, отрыжку, рвоту и неприятный запах изо рта. Арзуманян посоветовала есть пять-шесть раз в день и не более двух блюд за приём. Также не следует употреблять твёрдую и жидкую пищу одновременно.

"Еда готовится на пару или тушится. Предпочтение отдаётся супам-пюре, разваренным кашам, рубленому мясу птицы или кролика. "Накачать" мышцы желудка какими-либо упражнениями невозможно", — отметила эксперт.