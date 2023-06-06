Учёные выяснили, как нездоровое питание влияет на сон

В исследовании приняли участие 15 здоровых молодых мужчин с хорошим самочувствием и индексом массы тела от 18 до 28, нормальной окружностью талии (меньше 102 см) и стабильным весом за последние полгода. Они не принимали лекарств, а также не имели неврологических расстройств и нарушений сна. В ходе испытания они должны были спать от семи до 9,25 часов в сутки, придерживаясь привычного графика. Они также вели дневник и трижды в день питались, но сидели на разных диетах: одна группа с высоким содержанием жиров и сахара, а другая — с низким. Причём из напитков участникам разрешались только кефир (жирный или нет — в зависимости от группы) и вода, а кофе и алкоголь оказались под запретом. Приём пищи происходили строго в определённые часы и в течение 20 минут.