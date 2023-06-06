Учёные выяснили, как нездоровое питание влияет на сон
Obesity: Учёные в Швеции подтвердили, что нездоровое питание нарушает сон
Учёные с кафедры медицинских наук Уппсальского университета в Швеции в ходе исследования выяснили, как разные типы диет в краткосрочной перспективе влияют на сон. Результаты своих опытов они опубликовали в журнале Obesity.
В исследовании приняли участие 15 здоровых молодых мужчин с хорошим самочувствием и индексом массы тела от 18 до 28, нормальной окружностью талии (меньше 102 см) и стабильным весом за последние полгода. Они не принимали лекарств, а также не имели неврологических расстройств и нарушений сна. В ходе испытания они должны были спать от семи до 9,25 часов в сутки, придерживаясь привычного графика. Они также вели дневник и трижды в день питались, но сидели на разных диетах: одна группа с высоким содержанием жиров и сахара, а другая — с низким. Причём из напитков участникам разрешались только кефир (жирный или нет — в зависимости от группы) и вода, а кофе и алкоголь оказались под запретом. Приём пищи происходили строго в определённые часы и в течение 20 минут.
Согласно результатам, продолжительность и качество сна, утренняя сонливость и чувство голода не различались сильно между участниками групп. После этого учёные решили оценить параметры ночного отдыха как общие, так и соответствующие фазам медленного и быстрого сна. Различия выявлено не было. Однако выяснилось, что нездоровая диета способствует снижению дельта-активности — высокоамплитудного медленного ритма головного мозга — и увеличение альфа и тета-ритма во время глубокого сна.
"Кратковременное употребление более нездоровой пищи изменяет колебательные характеристики сна, которые регулируют восстановительные свойства сна. Могут ли такие изменения опосредовать неблагоприятные последствия для здоровья, связанные с употреблением нездоровой диеты, требует изучения", — добавили учёные.
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