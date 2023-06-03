Учёные выяснили, какая пряность снижает риск внезапной смерти в разы

Учёные выяснили, что при частом употреблении перец чили может снижать риск внезапной смерти человека. Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на исследование, которое длилось восемь лет.

Положительное влияние острого перца на здоровье удалось выявить по результатам эксперимента, в котором приняли участие более 20 тысяч испытуемых. Оказалось, что риск смерти людей, потребляющих продукт четыре раза в неделю и чаще, ниже на 23% в сравнении с теми, кто вообще не ест острое. Также выяснилось, что вероятность смерти от сердечных заболеваний у лиц, которые едят острый перец, меньше на 34%, рассказал специалист по внутренним болезням и гематологии, профессор Мустафа Четинер.

Как объяснили авторы исследования, всё дело в том, что в этой пряности содержатся молекулы алкалоида капсаицина, за счёт которого снижается риск развития онкологии, инсульта и инфаркта. За один приём пищи он заставляет человека расходовать на 50–100 килокалорий больше и способствует сжиганию жира за счёт стимуляции основного обмена веществ. Чили также содержит витамины В1, В2, С, антиоксиданты, а каротиноидные пигменты в его составе похожи на бета- и альфа-каротин, поддерживающий зрение человека и укрепляющий иммунитет.

Не случайно капсаицин добавляют в лекарства и кремы, применяемые при лечении некоторых ревматологических и дерматологических заболеваний, таких как ревматоидный артрит и псориаз. Кроме того, он способствует секреции эндорфинов головного мозга, тем самым создавая состояние благополучия в организме и уменьшая чувство боли.

"Некоторые исследования подтверждают, что молекула капсаицина может использоваться при лечении рака предстательной железы, кожи и поджелудочной железы", — отметил учёный.