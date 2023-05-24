Регион

Уведомления отключены

24 мая, 09:31

Диетолог предупредила любителей маринованных огурчиков об опасных болезнях

Врач Дмитриева: Маринованные огурцы способствуют развитию гастрита и онкологии

<p>Обложка © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/top-view-pickled-cucumber-sliced-on-wooden-cutting-board-and-in-bowl-on-brown-stone_7167922.htm#query=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D1%8B&position=44&from_view=search&track=ais" target="_blank" rel="noopener noreferrer">8photo</a></p>

Обложка © Freepik / 8photo

Любовь к маринованным огурцам может привести к возникновению опасных болезней, в том числе гастрита. Подробнее об этом рассказала диетолог Оксана Дмитриева, её слова приводит портал "Кубанские новости".

"После остренького огурчика возникает повышенная потребность в питье, кроме того, нарушается метаболизм, пищеварение и возникают предпосылки к развитию опасных болезней вроде гастрита, язвы и даже онкологии", — объяснила врач.

Указывается, что такого же мнения придерживаются и учёные из Чжэцзянского университета, которые в ходе исследования изучили медкарты свыше 440 тысяч китайцев в возрасте от 30 до 79 лет. При этом они наблюдали за участниками десять лет. Так учёные пришли к выводу, что маринованные огурцы в больших количествах могут увеличить риски развития инсульта, рака желудка и пищевода даже у молодёжи. А ещё исследователи проследили, что обострению проблем с сердцем и сосудами предшествовали скачки артериального давления. Всё дело в соли, которой в составе маринованных овощей очень много.

Без потери вкуса: Названо пять продуктов – заменителей соли

Без потери вкуса: Названо пять продуктов – заменителей соли

Ранее диетолог Ирина Мансурова призвала людей с заболеваниями суставов отказаться от томатов. По её словам, этот овощ может серьёзно навредить организму.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров