Диетолог предупредила любителей маринованных огурчиков об опасных болезнях
Врач Дмитриева: Маринованные огурцы способствуют развитию гастрита и онкологии
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Любовь к маринованным огурцам может привести к возникновению опасных болезней, в том числе гастрита. Подробнее об этом рассказала диетолог Оксана Дмитриева, её слова приводит портал "Кубанские новости".
"После остренького огурчика возникает повышенная потребность в питье, кроме того, нарушается метаболизм, пищеварение и возникают предпосылки к развитию опасных болезней вроде гастрита, язвы и даже онкологии", — объяснила врач.
Указывается, что такого же мнения придерживаются и учёные из Чжэцзянского университета, которые в ходе исследования изучили медкарты свыше 440 тысяч китайцев в возрасте от 30 до 79 лет. При этом они наблюдали за участниками десять лет. Так учёные пришли к выводу, что маринованные огурцы в больших количествах могут увеличить риски развития инсульта, рака желудка и пищевода даже у молодёжи. А ещё исследователи проследили, что обострению проблем с сердцем и сосудами предшествовали скачки артериального давления. Всё дело в соли, которой в составе маринованных овощей очень много.
Ранее диетолог Ирина Мансурова призвала людей с заболеваниями суставов отказаться от томатов. По её словам, этот овощ может серьёзно навредить организму.