Диетолог предупредила любителей маринованных огурчиков об опасных болезнях

Указывается, что такого же мнения придерживаются и учёные из Чжэцзянского университета, которые в ходе исследования изучили медкарты свыше 440 тысяч китайцев в возрасте от 30 до 79 лет. При этом они наблюдали за участниками десять лет. Так учёные пришли к выводу, что маринованные огурцы в больших количествах могут увеличить риски развития инсульта, рака желудка и пищевода даже у молодёжи. А ещё исследователи проследили, что обострению проблем с сердцем и сосудами предшествовали скачки артериального давления. Всё дело в соли, которой в составе маринованных овощей очень много.