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22 мая, 08:18

Врач назвала категорию людей, для которых обычные томаты могут представлять опасность

Диетолог Мансурова призвала людей с заболеваниями суставов отказаться от томатов

Любителям здоровой пищи стоит быть осторожнее при частом употреблении томатов. Оказывается, этот полезный овощ в некоторых случаях может серьёзно навредить организму. Об этом предупредила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Помидоры способствуют улучшению работы системы пищеварения, богаты многими питательными веществами, в том числе белками, углеводами, фруктозой, глюкозой, растительными жирами, клетчаткой и т.д. Кроме того, они содержат витамины А, В, С, Е, К, а также бета-каротин, ликопин, глутатион, органические кислоты (яблочную и лимонную), калий, кальций и др.

При этом от потребления красного плода лучше отказаться людям с заболеваниями суставов — артрозом и артритом. Всё дело в том, что он содержит соланин и щавелевую кислоту, которые негативно влияют на состояние костей и суставов.

Диетолог объяснила, в каких случаях овощи и фрукты могут нанести вред здоровью

Диетолог объяснила, в каких случаях овощи и фрукты могут нанести вред здоровью

Если человек употребляет соланин в больших количествах, могут возникнуть воспалительные реакции, в том числе аллергические приступы, проблемы с ЖКТ и даже токсическое отравление. Щавелевая кислота при этом не вызывает воспаления, однако может разрушать хрящевую ткань, ухудшать всасывание полезных жиров для восстановления эластичности суставов и вызывать выделение синовиальной жидкости.

"Если выбирать из томатов, то щавелевой кислоты и соланина будет меньше, чем в других вариантах, в томатах мелкого сорта. Так, пара горошин помидорок вреда не нанесёт", — приводит слова врача газета "Аргументы и факты".

Ранее Лайф рассказывал, в каком случае редис может представлять вред для здоровья. На самом деле он весьма положительно влияет на организм, даже улучшает метаболизм. Однако главное — не злоупотреблять продуктом и помнить о его безопасном количестве, которое можно ежедневно добавлять в пищу.

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Freepik

Николь Вербер
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