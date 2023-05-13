Врач посоветовал россиянам "добавить перца" ради оздоровления
Врач Животов: Красный перец стимулирует рост волос и регенерацию тканей
Перец обладает полезными свойствами, но при употреблении в небольшом количестве. Если его есть чрезмерно много, это может пагубно отразиться на организме, в частности на работе ЖКТ. Подробнее об этом в телеграм-канале рассказал врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.
"Острые перцы обладают противопаразитарным эффектом, содержат микроэлементы, множество ценных, полезных для организма веществ", — подчеркнул специалист.
Так, чёрный перец положительно влияет на сердечную мышцу и пищеварение, улучшает аппетит. Красный перец, в том числе и жгучий чили, разжижает и разгоняет кровь, придаёт сил, стимулирует рост волос и регенерацию тканей. А ещё такой перец помогает контролировать аппетит, избавиться от отёков, а также ускоряет метаболизм. По словам врача, народ майя потреблял его с горьким шоколадом, чтобы "получить энергетик для воинов". Полезными свойствами обладает и перец пиппали.
"Самый ароматный и, пожалуй, один из моих любимых. Обладает антибактериальными, антисептическими и антиоксидантными свойствами. Кстати, они общие для всех перцев, но пиппали в этом отношении — чемпион!" — рассказал врач.
А розовый перец, как отметил Животов, способствует улучшению обменных процессов в организме и повышению иммунитета. Особенно он полезен для печени, костей и зубов. Врач предупредил, что тем, кто не привык с детства к острой пище, перец лучше потреблять в небольших количествах. Очень острые сорта подходят не всем, поэтому следует учитывать возможности ЖКТ. Чрезмерное употребление навредит печени, поджелудочной железе и слизистой. А вот небольшое количество перца принесёт пользу.
Ранее врач Анастасия Никульникова предупредила, что острая пища может обострить гастрит. В этом случае усиливаются воспалительные процессы в желудке и возникает чувство жжения.
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